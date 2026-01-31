JRAは31日、特別区競馬組合が運営するオープス中郷（施設名称＝J-PLACE中郷、新潟県上越市中郷区四ツ屋237番地）の廃止に伴い、同場外発売所でのJRA勝馬投票券の発売を12月27日で終了すると発表した。JRAは地方競馬との連携協調の一環として、地方競馬施設におけるJRAの勝馬投票券の発売を実施している。払い戻し業務は2027年2月27日まで実施予定となっている。