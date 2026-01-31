フォークシンガー松山千春（70）が30日、ニッポン放送特番「松山千春のオールナイトニッポンGOLD〜デビュー50周年スペシャル〜」（金曜午後10時）に生出演。2月8日投開票の衆院選について言及した。「日本は今、衆院選挙の真っ最中。いかんせん、公のラジオですからね。どこの政党がどうのこうの言ってられないんですけど」と前置きした上で「多くの政党が消費税を下げようとか、廃止しようとかいろいろ言われてるんですけど。日本