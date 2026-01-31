茨城・つくば市の山林で見つかった女性の遺体について窒息死した疑いがあることがわかり、警察は殺人事件として捜査しています。1月27日、つくば市上菅間の山林で土浦市に住む中国籍の史木華さん（54）の遺体が見つかりました。警察によりますと、遺体は道路から約5メートル離れたところで見つかり、司法解剖の結果、肋骨（ろっこつ）が折れ、首などの皮膚がめくれた痕があり、窒息死の可能性があることがわかりました。史さんは20