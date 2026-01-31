SNSで見て便利そうと思って取り入れた収納グッズ。でも実際には使いづらく、宝の持ち腐れになってしまった。そんな経験はありませんか？今回はミニマルな生活をしている整理収納アドバイザーFujinaoが「やめた収納」を4つご紹介いたします。【詳細】他の記事はこちらやめた収納?深すぎ、大きすぎ収納以前は「大は小を兼ねるし、空間を目一杯使わなくてはもったいないから！」と空間サイズに合わせて大きな収納や深い収納を選んでい