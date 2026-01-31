電子レンジで作るマグカップケーキは、材料をフォークで混ぜてレンチンするだけで出来るのでとってもお手軽♬今回は、とろけるチョコがたっぷり入った『チョコだまり入りショコラカップケーキ』と人気フレーバーの『抹茶カップケーキ』のレシピをご紹介します。バレンタインのプレゼントにもお勧めですよ！【詳細】他の記事はこちらマグカップケーキを作るのにかかる時間ショコラカップケーキ約35分抹茶カップケーキ約5分