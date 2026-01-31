サラ・オレインが、6月にビルボードライブツアーを開催する。 （関連：サラ・オレイン、10周年を記念したステージで名カバー披露歌とバイオリンに乗せて届けられた安らかな時間） 本ツアーは、6月7日のビルボードライブ東京公演を皮切りに、同月12日に大阪、14日に横浜にて開催。バンドメンバーには田中菜緒子（Pf）、早川哲也（Ba）、加納樹麻（Dr）を迎え、特別なステー