けさ（31日）岡山市北区のマンションの1室を全焼する火事があり、男性1人が搬送先の病院で死亡しました。 きょう（31日）午前7時40分ごろ、岡山市北区岡町にある鉄筋コンクリート5階建てのマンションで、住人の男性（19）が自宅にいたところ、火災報知器のベルが鳴ったため各部屋を確認し、1階の1室の玄関戸を開けたところ黒煙が出て充満していたため、119番通報しました。 消防が駆けつけ、火は約20分後に、この1室約10平