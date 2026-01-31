日本が４−０で圧勝したU-23アジアカップの決勝から１週間。敗れた中国内で、A代表を含めた様々な分析が行なわれている。そのなかで同国メディア『網易』は、「U-23チームは素晴らしいが、中国サッカーはまず明確なスタイルを確立する必要がある」と題した記事を掲載。冒頭で「U-23チームは決勝で日本に敗れて準優勝に終わったものの、これは2004年以来、中国がアジアの全年齢層大会で達成した最高の結果でもある」と伝えた上