ヤクルトのスタジアムMCを務めてきパトリック・ユウ氏が退任を発表した(C)産経新聞社ヤクルトのスタジアムMCを務めてきたパトリック・ユウ氏が1月31日、自身のSNSでMCを退任することを報告。突然の発表にファンには衝撃が走った。【写真】スワローズファンに感謝…パトリック・ユウ氏が退任を発表実際の投稿パトリック氏はXで、神宮球場でユニホームを着用して頭を下げている写真を投稿し「この度スワローズのスタジアムMCを