投手として5年目を迎えた根尾が1軍定着に挑む(C)産経新聞社飛躍のシーズンは訪れるだろうか。中日・根尾昂は今年でプロ8年目、投手転向5年目を迎えた。甲子園スターとして「何者か」になった男は、プロ野球選手として「何者か」になれるかどうかの境目にいる。【動画】最後は9回に登板した根尾が浅野を一ゴロに打ち取り、優勝を飾った昨季は5月に1軍昇格するも、4登板で防御率7.94と結果を残せず。ビハインド要員で投球間隔