お笑いコンビ・よゐこの濱口優さんは1月30日、自身のInstagramを更新。54歳の誕生日ショットを公開しました。【写真】54歳になった濱口優「お二人とも大好きです！」濱口さんは「54歳になりました。誕生日前日から当日にかけて、家族と一緒に素敵な時間を過ごすことができました。54歳の濱口優もどうぞ宜しくお願い致します」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの部屋で撮影したソロショッ