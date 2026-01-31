きょう 1/31 (土) からあす 2/1 (日) にかけても、冬型の気圧配置が続きます。山陰から北陸や、東北から北海道の日本海側では雪が降り、雷を伴う所もあるでしょう。大雪となる可能性は低いですが、さらに雪が積もりそうです。南西諸島は前線の影響で雨が降る見込みです。その他の地域は、西日本中心に雲が広がる所もありますが晴れる所が多く、関東を中心に少雨・乾燥が続くでしょう。最高気温は、平年並みか平年より低い所が多く