「エニタイムフィットネス光が丘店」24時間年中無休のフィットネスジム「ANYTIME FITNESS（エニタイムフィットネス）」は、1月30日から、東京都練馬区に光が丘店をオープンした。エニタイムフィットネスは、「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」の実現に向け、フィットネス機会のさらなる創出となる出店を進めている。エニタイムフィットネスは、米国発祥で現在、世界30の国と地域で5500店舗以上を展開しているフィットネスジム・