松屋フーズは、とんかつ専門店の「松のや」において、2月4日午後3時から、「鶏豆腐キムチチゲ ロースかつ定食」を発売する。あの冬の大人気メニュー「キムチチゲ」を、今回松のやでも販売開始する。ゴロっとした鶏肉に、まろやかな口当たりの豆腐、シャキシャキとした食感の青ねぎ、そしてこだわりの海鮮だしの絶妙なバランスで、一度食べれば虜になること間違いなしだとか。「鶏豆腐キムチチゲロースかつ定食」癖になる辛さが食欲