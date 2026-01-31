エスビー食品は、和食・洋食・中華などの料理の下ごしらえ、仕上げに幅広く利用できる「味付塩こしょう」シリーズから「味付岩塩こしょう」「袋入り味付岩塩こしょう」を発売し、既存11品をリフレッシュする。「味付塩こしょう」「味付あらびき塩こしょう」の大ボトルタイプ、袋入りタイプは容量と価格を変更し、使い切れる安心感とコストパフォーマンスの良さを追求した。また、「味付塩こしょう」と「味付あらびき塩こしょう」の