お笑いコンビ・トータルテンボスの藤田憲右（50）が30日、自身のインスタグラムを更新。ダイエットに成功した近影を公開し、反響が寄せられている。【動画】「めっちゃ痩せましたね!!!」10ヶ月で17キロ減！やせた近影が話題のトータルテンボス藤田藤田は昨年4月1日、インスタでダイエットを宣言。当時が「近年最重量」とした85.5キロで「目標は-10キロの75キロ」としていた。以降、たびたび減量に励む様子を公開していた藤田