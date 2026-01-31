長野県東御市の現場31日午前5時35分ごろ、長野県東御市和の住宅から「部屋の中で豆炭が燃えている」と119番があり、電話は直後に切れた。県警によると、約2時間半後に消し止められたが、木造2階建ての中沢和智さん宅が全焼し、3人の遺体が見つかった。いずれも60代の中沢さんと妻、30代娘と連絡が取れておらず、県警が遺体の身元確認を進めるとともに、出火原因を調べる。現場は、しなの鉄道大屋駅から北東約2キロで、上信越自