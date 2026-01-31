【ワシントン＝中根圭一】米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）の宇宙飛行士候補に選出された日系人のユリ・クボさん（４０）が３０日、オンラインで読売新聞の単独インタビューに応じた。幼い頃から日本の文化に触れてきたクボさんは「宇宙滞在時も、日本人が持つ責任感や共同体意識を大切にしたい」と語った。クボさんは米インディアナ州出身で、日本生まれの父親と米国人の母親の間に生まれた。名門パデュー大大学院で電気・コンピュー