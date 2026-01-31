1月末でABCテレビを退社すると報告していた東留伽アナが31日放送のABCテレビ『教えて！ニュースライブ 正義のミカタ』（毎週土曜前9：30生放送※関西ローカル）に出演。同局退社と番組卒業にあたって感謝のメッセージを述べた。【写真多数】かつては…留学中の刺激的エピソードを笑顔で披露していた東留伽アナ番組の最後、MCを務めるお笑い芸人・東野幸治から「東アナがきょうをもってなんとABCテレビを退社」と報告する