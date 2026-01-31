この記事の画像を見るフィギュアスケートの世界を描いたTVアニメ『メダリスト』第2期が、2026年1月にスタートした。本作は、フィギュアスケートに憧れる主人公・結束いのりと、スケーターとして挫折した過去を持つ明浦路司が出会い、ふたりで力を合わせて“メダリスト”を目指していく物語。フィギュアスケート界のリアルな描写はもちろん、ふたりで夢を追うからこその胸を打つ展開が大きな反響を呼んだ。さらに個性的な選手たち