一般的にはあまり知られていない職業でも、専門性や希少性の高さから、安定した収入や高年収が期待できるケースがあります。 特に珍しい職業でもある「ひよこ鑑定士」や「潜水士」、また「動画クリエイター」や「ドローンパイロット」といった専門的な職業の年収はいくらくらいなのか気になる人も多いでしょう。本記事では、珍しい職業の年収をそれぞれ解説します。 ひよこの雌雄を見分ける「ひな