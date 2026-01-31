クレジットカードの中でも年会費が高いプラチナカードは、高いステータス性を持つことから憧れている方もいるのではないでしょうか。しかし、高額な年会費の元を取れるのか不安な方もいるかもしれません。 本記事では、プラチナカードの年会費やメリット、旅行や出張が少なくても年会費の元が取れるのかなどを解説します。 「プラチナカード」の“年会費”は高額なケースも ク