【モデルプレス＝2026/01/31】FANTASTICSの八木勇征が1月30日、自身のInstagramを更新。八木が出演する映画「SAKAMOTO DAYS」（4月29日公開）でのビジュアルを公開し、話題となっている。【写真】28歳LDH“国宝級イケメン”「似合いすぎ」金髪ロングヘアに◆八木勇征、金髪ロングヘア姿披露八木は、実写映画「SAKAMOTO DAYS」に金髪のロングヘアがトレードマークのキャラクター・神々廻（ししば）役として出演することを報告。ビジ