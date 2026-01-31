ＦＣ東京は２月７日の明治安田Ｊ１百年構想リーグ・開幕戦、２５年シーズン覇者の鹿島戦（１３時３０分開始・味スタ）で開催する「ＭＩＸＩデー」の一環として、アーティストの鈴木亜美が来場し、スペシャルライブを実施すると発表した。ＦＣ東京が設立された１９９９年にリリースされたヒット曲「ＢＥＴＯＧＥＴＨＥＲ」を披露する。ハーフタイムに、メインスタンド側ピッチレベル（雨天時は実施場所変更の場合あり）で行う。