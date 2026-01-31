阪神・淡路大震災の犠牲者を追悼する光の祭典「第31回神戸ルミナリエ」が30日、開幕した。2月8日まで。第31回神戸ルミナリエ メリケンパーク会場「海を望む宮殿（Palazzo sul Mare）」メリケンパーク南東の緑地通路に延長75.2m、高さ9.2mの光の回廊“ガレリア”、入口には幅47.7m、高さ18.58mの“フロントーネ”を設置〈2026年1月30日 18時45分撮影 神戸市中央区〉今年のテーマは「神戸の鼓動、光の物語」。神戸ルミナリエ組織