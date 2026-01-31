今回、Ray WEB編集部は彼氏の不満について読者に話を聞いて漫画にしてみました。今日は、主人公のみかの誕生日です！彼氏のりっくんが、誕生日のお祝いをしてくれる予定になっています。東京タワーに登ったことがないというみかの言葉を覚えていて、誕生日に連れてきてくれた彼氏。あっけなく自分だけのチケットを買って、スタスタと先を歩いていってしまいました。主人公・みかはこの不満に対して、どんな行動に出るのでしょうか