ＡＢＣテレビは３０日、「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」（毎週土曜日・午前９時３０分）の新アシスタントに入社１年目の久保光代アナが就任すると発表した。２月７日の放送から出演する。久保アナは「お話をいただいた際は、驚きと『私に務まるのか…』という不安が入り混じった感情でした。歴代のアシスタントは素晴らしい先輩方が務めてこられたので、１年目の私にはあまりに大役なのでは、と思ったのが正直なとこ