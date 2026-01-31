女優・小芝風花が実妹の職業を明かし、話題となっている。３１日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。「人生初のマツパ…ビューラーしてないのにパッチリしゅげぇー！！」と施術を受け、くるっと立ったまつげを強調したアップショットを投稿。続く投稿では「実は妹ちゃんがアイリストで念願のお店を開くのです」と妹に施術を受けた様子も公開。さらに近くサロンをオープンさせることを明かした。「私は最初