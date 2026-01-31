あなたは読めますか？突然ですが、「続飯」という漢字読めますか？「飯（めし）」という字が含まれていますが、食べ物そのものではなく、伝統的な工作や道具に関連する言葉です。この読み方、パッと思いつくでしょうか？気になる正解は……「そくい」でした！「工芸品の修理に、練り上げた続飯を使って木材を接着する」「古来より日本では、ご飯を練って作る続飯が糊として重宝されてきた」のように、炊いたご飯をヘラなどでよく練