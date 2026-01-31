あなたは読めますか？突然ですが、「孵る」という漢字読めますか？鳥や昆虫などが卵から生まれることを表す言葉ですが、普段はひらがなで書かれることが多いため、漢字表記を目にすると、意外と読み方に迷う方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「かえる」でした！「孵る（かえる）」とは、鳥や昆虫などが卵から生まれて出てくることを意味します。親鳥などが卵を温めて、内部の胚（はい）が成長し、殻を破って出てく