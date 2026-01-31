ビュイックの軌跡を振り返るビュイックは現在も自動車を生産している北米最古の企業だ。ゼネラルモーターズ（GM）傘下に最初に入ったメーカーでもあり、2023年には創業120周年を迎えた。【画像】直列8気筒を積んだ1930年代のステーションワゴン【ビュイック・センチュリー・エステートワゴンを詳しく見る】全13枚これほど長く存続しているということは、過去120年余りの間、正しい道を歩んできた証だ。本特集では、そんなビュイ