◇NBAレイカーズ142ー111ウィザーズ（2026年1月30日キャピタル・ワン・アリーナ）レイカーズの八村塁（27）が30日（日本時間31日）の敵地ウィザーズ戦に途中出場。古巣相手に2本の3Pシュートを含む11得点。チームもルカ・ドンチッチ（26）がトリプルダブルの活躍を見せて完勝を収めた。敵地8連戦中のレイカーズ。前回の試合となった28日（日本時間29日）の敵地キャバリアーズ戦では、シュート絶不調で無得点に終わった八