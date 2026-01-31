ＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」が３１日、放送され、東留伽アナウンサーが、この日、退社することが報告された。エンディングでＭＣの東野幸治が「東アナウンサーがなんときょうをもってＡＢＣを退社する、と…。きょうが『正義のミカタ』最後になるんですけど」と説明。東アナは「きょうまで本当にありがとうございました」「毎週刺激的な放送で、私も大変、勉強になりました」と感謝を述べると、ＭＣ