◇米男子ゴルフ下部ツアーパナマ選手権第2日（2026年1月30日パナマパナマGC＝7534ヤード、パー70）第1ラウンドの残りと第2ラウンドが行われたが、2日連続で日没サスペンデッドとなった。110位から出た石川遼（34＝CASIO）は70で回り、通算4オーバーの暫定79位でホールアウトした。68位から73で回った杉浦悠太（24＝フリー）は5オーバーの暫定90位、119位から72で回った大西魁斗（27＝ZOZO）は7オーバーの暫定109位。日