アメリカのトランプ大統領はFRB＝連邦準備制度理事会の次の議長に指名したケビン・ウォーシュ氏について、「彼は利下げをしたいと思っている」と述べました。【映像】次期議長に指名されたウォーシュ氏トランプ大統領「ウォーシュ氏とは純粋で良好な関係を保ちたいが、彼は確かに利下げをしたいと思っている。私は長い間、彼を見てきた」トランプ大統領は30日、次のFRB議長の指名に当たって、ウォーシュ氏に利下げに踏み切るか