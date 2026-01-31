ABCテレビは31日、情報番組「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」（土曜前9・30）の新アシスタントに、入社1年目の久保光代アナを起用すると発表した。2月7日の放送から登場する。13年目を迎える同番組で新人の抜てきは異例。フレッシュな新戦力が、土曜朝の生放送という大舞台に挑む。大役に挑む久保アナは「お話をいただいた際は、驚きと“私に務まるのか…”という不安が入り混じった感情でした。歴代のアシスタントは