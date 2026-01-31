イギリス・ロンドンの大英博物館で、日本の侍をテーマとした特別展が来月から開催されます。【映像】Samurai展（展示された兜など）立田祥久リポート「こちらの兜は徳川2代将軍・秀忠から当時のイギリス国王に贈られたものです。日本とイギリスの古くからの関係を表しています」大英博物館で来月3日から始まる「Samurai」展では、かつての日本社会で侍が使っていた道具やイギリスとの繋がりを示す品などおよそ280点が展示され