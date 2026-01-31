日経平均株価は2024年2月22日に1989年12月30日の史上最高値（3万9,894円）を更新して以降、調整はありながらも足元では54,000円台を記録するなど、上昇を続けています。2024年1月からはじまった新NISAを機に投資をはじめた個人など、この上昇相場の恩恵を受けている人も多いのではないでしょうか。ただ、なかには大きな損失を出してしまい“トラウマ級の後悔”に見舞われた人もいるようです。定年後に株式投資をはじめた60代男性の