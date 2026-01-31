「1日後に丸洗いされるイヌ」【写真】ふわふわだったのに→極細！ 溶けたわんこそんなコメントに添えられた写真には、シェルティの「ベルカ」くん（生後8カ月・男の子）が写っています。ふわふわの被毛がぱっと目を引くベルカくん。よもや、翌日にお風呂へ入れられることなど、このときは想像もしていません。そして、いよいよお風呂に入るときが。飼い主さんに丸洗いされたベルカくんは、まるで別犬のような姿に…！ 顔も体も濡れ