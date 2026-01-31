性能1.5倍にアップ＆ツヤ感増した「最新シビック」とは！2025年10月2日、ホンダは「シビック」の一部改良モデルを発売しました。初代シビックが登場したのは1972年のこと。当時は世界的な大気汚染が深刻な社会問題となっていました。特に1970年にアメリカで成立した厳しい排ガス規制（マスキー法）は、「当時の技術ではクリア不可能」とまで言われ、世界中の自動車メーカーが頭を抱えていたのです。【画像】超カッコいい！ こ