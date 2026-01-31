原発不明がんの公表から1年以上が経つ山田五郎さんは、現在も抗がん剤治療を続けながら、テレビ出演やYouTube動画「大人の教養講座」の配信など精力的にこなしている。おしゃれなスーツを着こなし、よく通る声で語る山田さんは、とてもステージⅣのがん患者には見えない。一方、腹部の激痛から即入院となった東えりかさんの夫は、同じ原発不明がんの闘病からわずか160日で帰らぬ人となった。その違いは何なのか。