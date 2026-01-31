今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『脱出子猫イリュージョン！その真相を追う』というねこかますさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）2023年1月までで50匹以上の猫を預かり、里親探しと送り出してきた我が家の子猫育成機関・白熱宇宙猫教室。 2023年は次男坊・時雉の他界、縁の深い猫たちの緊急預かり、子猫5匹と2匹の育成と里親探しをこなして何とか乗りきりした。 そして2024年、琥麦が我が家の子