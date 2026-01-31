北海道せたな町の鵜泊漁港を出港した４人乗りの漁船「第２８八重丸」（４・９トン）が行方不明になった事故で、乗組員の沢谷宏一さん（４８）の遺体が３１日朝、漁港の波打ち際で発見された。遺体の発見は２人目。函館海上保安部などが残る２人の捜索を続けている。漁船は２９日午前７時３０分頃、出港した。宏一さんの父の克宏さん（８４）、克宏さんの弟の勝利さん（８２）の行方が分かっていない。