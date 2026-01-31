◇米男子ゴルフツアーファーマーズインシュアランス・オープン第2日（2026年1月30日カリフォルニア州トーリーパインズGC南C＝7765ヤード、同北C＝7258ヤード、いずれもパー72）41位から出た久常涼（23＝SBSホールディングス）が南Cで7バーディー、1ボギーの66をマークし、通算9アンダーで6位に浮上した。トップと8打差。3位スタートの松山英樹（33＝LEXUS）は南Cで1バーディー、2ボギーの73とスコアを落とし、7アンダ