新潟市の中心部に位置し、買い物や映画、イベントなどで多くの人が行き交う「万代シテイ」。商業エリアとして新潟を代表するエリアだ。しかし、この場所が最初から商業地だったわけではない。NSTに残るアーカイブ映像をもとに、万代シテイがどのように生まれ、姿を変えてきたのかを振り返る。 ■1960年代工場地帯のようだった万代地区から商業地区へ 1960年代の万代地区には、新潟交通の本社や整備工場、バス車庫、社