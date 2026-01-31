液晶画面の生産などを担っていたシャープ米子（鳥取県米子市石州府）が事業閉鎖を予定していることが分かった。鳥取県と米子市は３０日に緊急協議を開き、事業継続への要望をはじめ雇用の確保や跡地の活用について話し合った。シャープ（堺市）の孫会社で２００５年から操業。前身の米子富士通が１９９４年に操業開始する際には、県などが工業用水や電力装置、大山ＩＣなど工業団地を整備した。約１６０人が働いている。シャ