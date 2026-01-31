日本テレビ30日news zeroでは、『巨人軍監督日記』を放送。3年目のシーズンへ突入した巨人・阿部慎之助監督と元巨人監督の高橋由伸さんが対談しました。3月のWBC（ワールドベースボールクラシック）で世界一連覇を目指す侍ジャパン。巨人からは大勢投手が前回大会に続きメンバー入り。昨季は54ホールドポイントで自身初の最優秀中継ぎのタイトルを獲得。自主トレでは、WBC球を使用しすでにブルペン入り。チームメートの田中将大投