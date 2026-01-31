ABCテレビの久保光代アナウンサー（24）が同局の情報番組「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」（土曜午前9時30分＝関西ローカル）の新アシスタントに就任することが分かった。同局が31日、発表した。前任の東留伽アナウンサー（28）が1月末で同局を退社するため、この日の出演をもって降板。後任は久保アナが来週2月7日の放送から出演する。久保アナは佐賀県出身で青学大出身。25年4月に同局に入社した。大学院では塩の研究に