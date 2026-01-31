2026年シーズン、池山隆寛新監督が就任したヤクルトはチームがガラッと変わる可能性が高い。不動の4番を張っていた村上宗隆が昨オフにポスティングシステムを利用し、ホワイトソックスに移籍。内外野でレギュラーが確約されている選手が一人もいない状況だ。「体の負担を考えると、一塁で...」球界を代表するスーパースターだった山田哲人も例外ではない。前人未到のトリプルスリーを3度達成したが、22年以降は打率が2割5分を超え