調味料も大事な栄養素のひとつ 調味料を加えて栄養素アップ特性を知って適度に使おう 食事をする上で、調味料は必要不可欠。調味料の特徴をきちんと知っておくことで、日々の食事づくり対するモチベーションがあがったり、メニュー選びの参考にすることができ、健康な食生活にもつながっていきます。 それぞれ味のほかにも特徴があり、例えば、砂糖は脳や体のエネルギー源となり、体力回復にも効果的。